В Госдуме заявили об открытости СМИ в Белоруссии к любым комментариям

В преддверии президентских выборов в Белоруссии СМИ проявляют активность, имеют доступ к разным источникам информации и могут получать комментарии от любых лиц, что свидетельствует о демократичности процесса. Об этом заявила ТАСС координатор группы международных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, медиа имеют возможность ознакомиться с официальной информацией о каждом кандидате и ходе кампании, а также получать комментарии заинтересованных сторон.

«Это говорит об открытости и демократичности процесса. Мы будем работать на участках, планируем прибыть на несколько участков, проверить, как они открываются, и как идет кампания непосредственно на земле, пообщаться с людьми», — сказала Абрамченко в кулуарах информцентра во Дворце республики в Минске.

До этого Абрамченко также сообщила, что международные наблюдатели на выборах в Белоруссии не выявили нарушений в размещении агитационных материалов.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее в Белоруссии назвали «грязной политикой» оценки Западом выборов президента.