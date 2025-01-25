В Госдуме заявили, что в Белоруссии кандидатов не ущемляли в размещении агитации

Зампред ГД Абрамченко: кандидатов в Белоруссии не ущемляли в размещении агитации

Международные наблюдатели на выборах в Белоруссии не выявили нарушений в размещении агитационных материалов. Об этом в интервью ТАСС заявила координатор группы международных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Она отметила, что ни один из кандидатов на выборах президента Белоруссии не сообщал о нарушениях в размещении агитационных материалов.

«Мы встретились со всеми кандидатами, с руководителями штаба Александра Григорьевича Лукашенко, мы задавали специально вопросы относительно того, насколько у кандидатов есть вопросы по размещению агитационных материалов. <...> Ни один кандидат не сказал, что был лишен такого права или был ущемлен в таком праве», — сказала Абрамченко.

Сегодня кандидат в президенты Белоруссии, председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич сказал, что выборы проходят в спокойной обстановке, поскольку отсутствует «пятая колонна». Гайдукевич подчеркнул, что президентские выборы в стране конкурентные, в них принимают участие все лидеры парламентских партий.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее в Белоруссии назвали «грязной политикой» оценки Западом выборов президента.