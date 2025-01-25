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В Белоруссии назвали «грязной политикой» оценки Западом выборов президента

Спикер парламента Белоруссии сочла «грязной политикой» оценки Западом выборов
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Западные страны предвзято относятся к Белоруссии, их оценки проходящей в стране президентской кампании являются необъективными. Об этом заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Наталья Кочанова в ходе переговоров с группой международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в Telegram-канале Совета Республики.

«Мы понимаем, что и по отношению к нашей стране есть предвзятое отношение у коллективного Запада. Они уже дали оценку, что не признают наши выборы. Это грязная политика», — заявила она.

По словам Кочановой, главной миссией наблюдателей является невмешательство в выборы, а задача белорусских властей состоит в контроле соответствия избирательного законодательства процессу «на земле».

26 января в стране пройдут президентские выборы. Накануне действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике, как после президентских выборов в 2020 году, в этот раз не повторятся. До этого он грозился «отключить вообще» интернет, если народ снова выйдет на митинги.

Ранее в Белоруссии перед выборами начались проблемы с интернетом.

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