«Роскосмос» показал крупнейший айсберг в мире

Российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который движется к британскому острову Южная Георгия. Снимок опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«По последним оценкам, площадь айсберга A23a — 3672 кв. км. и весит почти 1 трлн т.», — отмечается в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что ледяной гигант начал дрейфовать в Южном океане и теперь плывет в сторону острова Южная Георгия, который находится на юге Атлантического океана.

До этого сообщалось, что A23a может врезаться в остров Южная Георгия и расколоться. Приближение айсберга угрожает популяциям пингвинов и тюленей на острове, поскольку оно может лишить их доступа к пище. Также близость ледяной глыбы к острову вызывает обеспокоенность у мореплавателей.

A23a появился в 1986 году, отколовшись от ледника Фильхнера. До 2020 года айсберг сидел на мели, но затем начал двигаться на север. В 2024-м он попал в морскую ловушку, из которой освободился в декабре. Теперь он постепенно движется к Южной Георгии, до которой ему осталось примерно 270 км.

Ранее сообщалось, что айсберг размером со Швейцарию может отколоться от Антарктиды.