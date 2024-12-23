Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айсберг размером со Швейцарию может отколоться от Антарктиды, предупредили ученые

GRL: скорость разрушения льдов Антарктики растет по мере потепления
close
ААНИИ

Американские ученые из Флоридского университета изучили факторы образования крупных айсбергов в Антарктиде, а также их влияние на шельфовые ледники. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По словам специалистов, Антарктида продолжает терять льды с нарастающей скоростью. Появление крупных айсбергов способно дестабилизировать морские льды Южного полюса.

Команда проанализировала статистику ежегодных отколов массивов льда от полярного континента.

Исследование показало, что площадь поверхности каждого нового крупного айсберга снижалась от года к году, несмотря на изменения климата, однако частота более мелких отколов, напротив, увеличилась.

Ученые также обнаружили, что от Антарктиды потенциально может отделиться самый большой айсберг в истории наблюдений. Предполагается, что им станет ледяное поле размером со Швейцарию, чья площадь составит около 38,8 тыс. квадратных километров. Такой гигантский айсберг способен образоваться в течение ближайшего столетия.

Ранее в Антарктиде пришел в движение самый большой айсберг в мире A23a.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами