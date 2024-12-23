Айсберг размером со Швейцарию может отколоться от Антарктиды, предупредили ученые

Американские ученые из Флоридского университета изучили факторы образования крупных айсбергов в Антарктиде, а также их влияние на шельфовые ледники. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По словам специалистов, Антарктида продолжает терять льды с нарастающей скоростью. Появление крупных айсбергов способно дестабилизировать морские льды Южного полюса.

Команда проанализировала статистику ежегодных отколов массивов льда от полярного континента.

Исследование показало, что площадь поверхности каждого нового крупного айсберга снижалась от года к году, несмотря на изменения климата, однако частота более мелких отколов, напротив, увеличилась.

Ученые также обнаружили, что от Антарктиды потенциально может отделиться самый большой айсберг в истории наблюдений. Предполагается, что им станет ледяное поле размером со Швейцарию, чья площадь составит около 38,8 тыс. квадратных километров. Такой гигантский айсберг способен образоваться в течение ближайшего столетия.

Ранее в Антарктиде пришел в движение самый большой айсберг в мире A23a.