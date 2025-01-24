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Крупнейший айсберг в мире может врезаться в британский остров

Крупнейший айсберг в мире A23a может врезаться в британский остров Южная Георгия
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NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший айсберг в мире A23a может врезаться в британский остров Южная Георгия и расколоться. Об этом пишет 20min.ch.

Приближение айсберга угрожает популяциям пингвинов и тюленей на острове, поскольку оно может лишить их доступа к пище. Также близость ледяного гиганта к острову вызывает обеспокоенность у мореплавателей.

«У нас всю ночь работают прожекторы, чтобы увидеть лед — он может появиться из ниоткуда», — рассказал шкипер корабля правительства южной Джорджии Саймон Уоллес.

До этого гигантский айсберг A23a продолжил движение от берегов Антарктиды после месяцев вращения на месте.

Айсберг A23a примерно в три раза больше города Нью-Йорка и весит около 1 трлн тонн. Впервые он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу сел на мель в нескольких километрах от берега, что замедлило скорость его таяния.

В конце 2023 года A23a снялся с мели и начал удаляться от Антарктиды, но вновь застрял к востоку от Южных Оркнейских островов в месте под названием колонна Тейлора — огромной массе вращающейся воды, вызванной океанскими течениями.

Ранее климатологи США рассказали о влиянии глобального потепления на тундру и леса Восточной Сибири.

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