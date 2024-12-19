Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший айсберг в мире вырвался на свободу после месяцев вращения на месте

BAS: гигантский айсберг A23a продолжил движение от берегов Антарктиды

Самый большой айсберг в мире A23a снова начал двигаться после того, как несколько месяцев вращался на месте под действием гигантского морского вихря. Об этом сообщили ученые Британской антарктической службы (BAS), говорится на сайте научного учреждения.

Айсберг A23a примерно в три раза больше города Нью-Йорка и весит около 1 трлн тонн. Впервые он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу сел на мель в нескольких километрах от берега, что замедлило скорость его таяния.

В конце 2023 года A23a снялся с мели и начал удаляться от Антарктиды, но вновь застрял к востоку от Южных Оркнейских островов в месте под названием колонна Тейлора — огромной массе вращающейся воды, вызванной океанскими течениями.

Неделю назад ледяной остров покинул колонну Тейлора и продолжил движение от Южного полюса.

По словам ученых, они продолжат наблюдать за путешествием A23a. Информация о перемещениях мега-айсберга поможет изучить влияние ледяной массы на окружающую среду. Огромные айсберги содержат массу питательных веществ, насыщающих море и создающих процветающие экосистемы в бесплодных районах.

Ранее исследователи нашли в Антарктиде ледник, который почти не тает уже 85 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами