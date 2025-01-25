Кандидат в президенты Белоруссии Гайдукевич оценил выборы «без пятой колонны»

Кандидат в президенты Гайдукевич: выборы в Белоруссии проходят спокойно

Выборы президента в Белоруссии проходят в спокойной обстановке, поскольку отсутствует «пятая колонна». Об этом сообщил кандидат в президенты, председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич в беседе с ТАСС, сравнивая текущую избирательную кампанию с той, что проходила в 2020 году.

«Мы зачистили политическое поле в хорошем смысле слова, убрали пятую колонну и спокойно проводим выборы», — сказал он.

Гайдукевич подчеркнул, что президентские выборы в стране конкурентные, в них принимают участие все лидеры парламентских партий.

«Созданы все условия для того, чтобы демократично и спокойно выбирать», — добавил политик.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в республике перед выборами президента. Он подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.

В декабре прошлого года бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что участники «полка имени Калиновского», входящего в состав Вооруженных сил Украины, могут сыграть роль в попытке свержения действующей власти в Белоруссии. Она добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям развития событий.

Ранее в Белоруссии обвинили ЕС во вмешательстве в президентские выборы.