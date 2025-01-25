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Путин причислил МГУ к символам России

Путин заявил, что МГУ стал одним из символов России и завоевал мировое признание
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Владимир Песня/РИА Новости

В обращении к участникам и гостям торжественного мероприятия в честь 270-летия МГУ им. М.В. Ломоносова президент России Владимир Путин назвал учебное заведение одним из символов России.

Как отметил политик, создание университета стало «важнейшей вехой» не только в истории системы образования страны, но и в истории государства.

«МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. Он стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире», — заявил лидер.

Отдельно глава государства упомянул сильный профессорско-преподавательский состав МГУ, члены которого воспитали плеяду выдающихся деятелей в самых разных областях. Студентам, ученым и педагогам вуза он пожелал «идти только вперед».

Накануне Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова орден «За доблестный труд».

Ранее Зеленский лишил Садовничего госнаграды Украины.

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