Зеленский лишил Башмета и Садовничего госнаград Украины

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, поэта Ильи Резника, дирижера Юрия Башмета и еще 15 человек. Указ опубликован на сайте офиса лидера.

Согласно документу, под санкции Совета национальной безопасности Украины попали граждане республики и РФ. Среди них в том числе депутат Рады Нестор Шуфрич, лидеры запрещенных «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Компартии Петр Симоненко, экс-депутаты Рады Олег Волошин, Евгений Мураев и Леонид Байсаров.

В тексте указа отмечается, что Садовничий, Башмет и Бойко будут лишены украинских госнаград. В своем Telegram-канале Зеленский написал, что такими наградами могут быть отмечены только те, кто действительно посвящает жизнь стране, а также анонсировал новые санкции в ближайшее время.

При этом ректор МГУ находится под украинскими санкциями с лета 2022 года. Тогда Киев ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы правительства Михаила Мишустина. Под ограничения попали практически все члены российского кабмина, более половины отечественных вузов и 261 ректор. Санкции были введены бессрочно и подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение недвижимостью в стране.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского обсуждают санкции против Порошенко.