Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский лишил Башмета и Садовничего госнаград Украины

Зеленский ввел санкции против Садовничего и лидеров запрещенных партий
close
Andrii Nesterenko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, поэта Ильи Резника, дирижера Юрия Башмета и еще 15 человек. Указ опубликован на сайте офиса лидера.

Согласно документу, под санкции Совета национальной безопасности Украины попали граждане республики и РФ. Среди них в том числе депутат Рады Нестор Шуфрич, лидеры запрещенных «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Компартии Петр Симоненко, экс-депутаты Рады Олег Волошин, Евгений Мураев и Леонид Байсаров.

В тексте указа отмечается, что Садовничий, Башмет и Бойко будут лишены украинских госнаград. В своем Telegram-канале Зеленский написал, что такими наградами могут быть отмечены только те, кто действительно посвящает жизнь стране, а также анонсировал новые санкции в ближайшее время.

При этом ректор МГУ находится под украинскими санкциями с лета 2022 года. Тогда Киев ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы правительства Михаила Мишустина. Под ограничения попали практически все члены российского кабмина, более половины отечественных вузов и 261 ректор. Санкции были введены бессрочно и подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение недвижимостью в стране.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского обсуждают санкции против Порошенко.

Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами