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Путин наградил коллектив МГУ

Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 24 января, глава государства приехал в университет и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.

Указ о данной награде Путин подписал в декабре прошлого года. Подчеркивается, что коллектив отмечен наградой за большой вклад в «подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет. Аналогичный указ был подписан главой государства в отношении ректора СПбГУ Николая Кропачева. Садовничему 85 лет, он занимает свой пост с 1992 года. Президент переназначал его в 2009, 2014 и 2019 годах.

Ранее ректор МГУ назвал удивительные свойства числа 2025.

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