Путин наградил коллектив МГУ

Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд». Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 24 января, глава государства приехал в университет и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.

Указ о данной награде Путин подписал в декабре прошлого года. Подчеркивается, что коллектив отмечен наградой за большой вклад в «подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет. Аналогичный указ был подписан главой государства в отношении ректора СПбГУ Николая Кропачева. Садовничему 85 лет, он занимает свой пост с 1992 года. Президент переназначал его в 2009, 2014 и 2019 годах.

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