В России предложили давать льготную ипотеку за обещание родить ребенка

Представители строительной индустрии предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Соответствующая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет петербургская газета «Фонтанка».

Выдвинутая инициатива направлена на повышение демографии, а также на помощь застройщикам. Мера предусматривает, что пары без детей могут получить льготную ипотеку под 6% годовых, однако при этом они обязаны родить ребенка в течение двух лет. В случае, если паре не удастся родить ребенка, ставку пересчитают по текущей ситуации на рынке.

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов объяснил, что преимущество инициативы заключается в том, что Центробанк ожидает заметного снижения ставки. Он подчеркнул, что если у пары не получится за два года родить ребенка, то за это время процент по ипотеке станет значительно ниже, чем нынешние 22-24%.

До этого президент России Владимир Путин поручил подготовить доклад по семейной ипотеке на вторичное жилье в городах, где нет новых домов. Процентная ставка при этом составит не более 6% годовых на весь срок кредитования. Получить такой заем могут семьи с детьми до шести лет.

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