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Трампу указали на то, что он ведет себя нелепо по отношению к Путину

Профессор Миршаймер: Трамп ведет себя нелепо по отношению к Путину
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Evan Vucci/AP

Намерение президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию по вопросу украинского конфликта не является верным путем для американского лидера. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться. Это поразительно тупо», - подчеркнул он, говоря о намерении Трампа надавить на Россию по проблеме Украины.

По оценке американского аналитика, президент США на данный момент имеет реальную возможность заключения сделки в целях урегулирования украинского кризиса. Для этого, считает Миршаймер, Трамп «должен взаимодействовать с Путиным в очень утонченной манере».

До этого заявил экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что политика давления и угроз со стороны Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы к американскому лидеру в преддверии возможных переговоров по решению кризиса.

Ранее депутат Рады заявил, что Трамп заставил Зеленского крутиться как уж на сковородке.

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