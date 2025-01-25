В Эстонии не подтвердили возможное закрытие границы с Россией

В НТД Эстонии не подтвердили возможное закрытие границы с РФ в ближайшее время

В Налогово-таможенном департаменте (НТД) Эстонии не подтвердили информацию о возможном закрытии границы с Россией в ближайшее время. Об этом сообщила порталу телерадиовещания ERR таможенный инспектор Нарвского погранпункта Татьяна Забалуева, передает «Интерфакс».

«Я как представитель Налогово-таможенного департамента не могу подтвердить эту информацию», — сказала она отметив, что работает в учреждении, которое не принимает решения, а исполняет их.

Если поступит соответствующий приказ от правительства страны, то департамент и все жители страны узнают об этом, добавила Забалуева.

14 января оппозиционная партия Isamaa предложила закрыть границу двух стран. Лидер партии Урмас Рейнсалу обосновал подобное решение несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, РФ организовала против республики и ее союзников.

В свою очередь, начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги заявил, что не видит причин для этого. Глава министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс также назвал эту идею неразумной, так как ее реализация будет связана с большими издержками для общества.

Ранее полиция Эстонии запретила полеты беспилотников на границе с Россией.