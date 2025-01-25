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Украинских студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку

На Украине будут отчислять студентов за отказ проходить военную подготовку
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Отказ пригодных по здоровью студентов-мужчин от прохождения практического курса базовой военной подготовки может привести к отчислению из учебного заведения. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Базовая военная подготовка начнется с сентября и заменит срочную службу. Все студенты, независимо от пола и здоровья, будут обязаны пройти теоретическую часть, в то время как практическая часть обязательна только для мужчин, признанных пригодными к службе. Эта часть проводится в учебных центрах ВСУ, и после ее завершения студенты получат военно-учетную специальность и принесут присягу.

Девушки смогут также пройти практический курс, но на добровольной основе и с учетом в военкомате. В Минобороны уточнили, что введение подготовки не предполагает мобилизацию до 25 лет, однако молодежь от 18 до 25 лет может подписать контракт на службу в Силах обороны.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности ВСУ в людях.

В декабре издание The Guardian сообщало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ смогут призывать людей, ранее не подлежавших мобилизации.

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