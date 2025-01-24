В ряды ВСУ смогут призывать людей, ранее не подлежавших мобилизации

AP: на Украине смогут призывать в армию людей в возрасте 18-25 лет

Украинские власти смогут призывать в армию людей в возрасте 18–25 лет, ранее не подлежавших мобилизации. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на нового замглавы офиса президента Украины Павла Палису.

По его словам, Киев находится на завершающей стадии разработки реформы набора на военную службу.

«План направлен на привлечение преимущественно 18–25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены со службы после принятия закона о мобилизации», — говорится в сообщении.

Палиса добавил, что защита Украины является не только обязанностью ВСУ, но и каждого украинца.

Как пишут авторы публикации, данный план может быть ответом на заявления Вашингтона о том, что Киев может увеличить численность живой силы за счет снижения призывного возраста.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что украинец виртуально оформил отцовство на троих детей ради брони от мобилизации.

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