Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ряды ВСУ смогут призывать людей, ранее не подлежавших мобилизации

AP: на Украине смогут призывать в армию людей в возрасте 18-25 лет
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские власти смогут призывать в армию людей в возрасте 18–25 лет, ранее не подлежавших мобилизации. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на нового замглавы офиса президента Украины Павла Палису.

По его словам, Киев находится на завершающей стадии разработки реформы набора на военную службу.

«План направлен на привлечение преимущественно 18–25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены со службы после принятия закона о мобилизации», — говорится в сообщении.

Палиса добавил, что защита Украины является не только обязанностью ВСУ, но и каждого украинца.

Как пишут авторы публикации, данный план может быть ответом на заявления Вашингтона о том, что Киев может увеличить численность живой силы за счет снижения призывного возраста.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что украинец виртуально оформил отцовство на троих детей ради брони от мобилизации.

Ранее на Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами