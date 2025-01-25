Под завалами обрушившегося в Турции здания находятся пять человек

МВД Турции: при обрушении дома в провинции Конья под завалы попали пять сирийцев

Пятеро человек, которые попали под завалы во время обрушения здания в турецкой провинции Конья, — гражданt Сирии. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, передает ТАСС.

«Установлено, что все пятеро попавших под завалы — это сирийцы. Троих удалось вытащить из-под завалов живыми. Продолжаются работы по спасению еще двоих», — сказал министр.

По словам директора регионального управления здравоохранения Мехмета Коча, состояние спасенных удовлетворительное. В настоящее время пострадавших уже доставили в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Коч.

Здание в провинции Конья обрушилось накануне вечером. Причины произошедшего не уточнялись. Генпрокуратура заявила о задержании четырех подозреваемых, которые могут быть причастны к обрушению дома.

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