Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под завалами обрушившегося в Турции здания находятся пять человек

МВД Турции: при обрушении дома в провинции Конья под завалы попали пять сирийцев

Пятеро человек, которые попали под завалы во время обрушения здания в турецкой провинции Конья, — гражданt Сирии. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая, передает ТАСС.

«Установлено, что все пятеро попавших под завалы — это сирийцы. Троих удалось вытащить из-под завалов живыми. Продолжаются работы по спасению еще двоих», — сказал министр.

По словам директора регионального управления здравоохранения Мехмета Коча, состояние спасенных удовлетворительное. В настоящее время пострадавших уже доставили в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Коч.

Здание в провинции Конья обрушилось накануне вечером. Причины произошедшего не уточнялись. Генпрокуратура заявила о задержании четырех подозреваемых, которые могут быть причастны к обрушению дома.

22 января в Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные.

Ранее в США обрушилось огромное зернохранилище.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами