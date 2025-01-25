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Проект утилизации кормы «Волгонефти-239» разработают до конца января

Проект утилизации кормы «Волгонефти-239» должен быть разработан до 30 января
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Разработка проекта по утилизации кормовой части танкера «Волгонефть-239», который находится на мели у мыса Панагия, должна быть завершена до 30 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

В настоящее время идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна, как затонувшего имущества.

«Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань разработка проекта должна быль завершена до 30 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала работ по разделке судна будет проведен ряд спецмероприятий.

Всего в кормовой части танкера находятся около 1,5 тысячи тонн мазута. Откачка с кормовой части закончилась 25 января.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. Затем мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что к лету 2025 года пляж Анапы должен быть полностью очищен от последствий загрязнения мазутом.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит пострадавшие от мазута пляжи.

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