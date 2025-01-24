Роспотребнадзор проверит пострадавшие от мазута пляжи

Роспотребнадзор до 1 марта проведет предварительную оценку пострадавших от мазута пляжей на соответствие санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ в Telegram-канале ведомства.

В заявлении уточняется, что основная масса загрязненного грунта на пляже Анапы уже вывезена и песок уже начали просеивать, чтобы отделить оставшиеся мелкие фракции. Подчеркивается, что к летнему сезону 2025 года все участки побережья, которые пострадали от выбросов мазута, должны быть приведены в нормативное состояние.

23 января министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор планирует в течение примерно трех месяцев рассчитать ущерб, нанесенный природе в результате разлива мазута. Глава ведомства подчеркнул, что после этого итоговый счет будет выставлен в суде виновникам загрязнения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее на Кубани придумали устройство для деликатной очистки песка от мазута.