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В районе причала Витязево собрано более 1,4 тонны мазута

МЧС: в районе причала Витязево собрано более 1,4 тонны мазута

Более 1,4 тонны мазута было собрано со дна Черного моря в районе причала Витязево в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Водолазными группами МЧС России собраны нефтепродукты в районе причала Витязево. Со дна собрано более 1 400 килограммов мазута», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в акватории Черного моря обследовано около 5 000 квадратных километров. Для обследования и мониторинга обстановки задействовано 26 судов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов ранее заявил, что к лету 2025 года пляж Анапы должен быть полностью очищен от последствий загрязнения мазутом. Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным нормам Роспотребнадзор проведет до 1 марта.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее был назван район Кубани, где завершили очистку берега Азовского моря от мазута.

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