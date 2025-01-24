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Назван район Кубани, где завершили очистку берега Азовского моря от мазута

В Славянском районе Кубани завершили очистку берега Азовского моря от мазута
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Очистка пляжей Азовского моря от мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе завершена в Славянском районе Краснодарского края. Об этом 24 января сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Группы мониторинга утром 24 января обследовали побережье пешком, акваторию — на катерах. По результатам новых выбросов и нефтепродуктов в воде не обнаружили», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что специалисты собрали порядка 70 килограммов фрагментов нефтепродуктов и загрязненных водорослей в районе села Ачуево. В очистительных работах приняли участие 40 специалистов.

Также в ведомстве рассказали, что все собранные с территорий нефтепродукты загрузили в контейнеры и запечатали. В ближайшее время их вывезут на специализированное предприятие для утилизации.

Кроме того, в оперштабе рассказали, что в Краснодарском крае жители Ейского района придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута. Механизм соорудили из мотоблока с насадкой.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее стало известно о возможности использования собранного на пляжах мазута.

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