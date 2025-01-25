Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД призвали россиян быть внимательнее с поступающей на телефон информацией

МИД: россиянам нужно быть внимательнее с непроверенной информацией
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам нужно проявлять повышенную бдительность в отношении любой информации, поступающей им на телефон. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.

«Не поддаваться запугиванию, крайне осторожно относиться к предложениям, сулящим «денежное вознаграждение». Сразу обращаться в таких ситуациях в наши правоохранительные органы», — сказал глава департамента.

13 января зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что специалисты выявили работу «университета» по подготовке мошенников, включая хакеров для атак на российские компании. Топ-менеджер рассказал, что у этого заведения есть курсы и учебные материалы. Срок обучения составляет семь недель.

15 января депутаты Госдумы предложили выплачивать премии, если они сумели обхитрить телефонных мошенников. По их мнению, нехватка мотивации у граждан помогать правоохранителям в этой работе является проблемой.

Ранее в МИД назвали главную проблему в борьбе с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами