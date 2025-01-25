В МИД призвали россиян быть внимательнее с поступающей на телефон информацией

МИД: россиянам нужно быть внимательнее с непроверенной информацией

Россиянам нужно проявлять повышенную бдительность в отношении любой информации, поступающей им на телефон. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.

«Не поддаваться запугиванию, крайне осторожно относиться к предложениям, сулящим «денежное вознаграждение». Сразу обращаться в таких ситуациях в наши правоохранительные органы», — сказал глава департамента.

13 января зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что специалисты выявили работу «университета» по подготовке мошенников, включая хакеров для атак на российские компании. Топ-менеджер рассказал, что у этого заведения есть курсы и учебные материалы. Срок обучения составляет семь недель.

15 января депутаты Госдумы предложили выплачивать премии, если они сумели обхитрить телефонных мошенников. По их мнению, нехватка мотивации у граждан помогать правоохранителям в этой работе является проблемой.

Ранее в МИД назвали главную проблему в борьбе с мошенниками.