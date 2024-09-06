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В МИД назвали главную проблему в борьбе с мошенниками

Захарова: мошенники добиваются своего из-за незащищенности данных россиян

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Petrov Sergey/Global Look Press

Резкий рост количества киберпреступлений и «успешность» мошенников напрямую связана с незащищенностью личных данных россиян, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Именно это, по ее мнению, привело к тому, что злоумышленники могут получить доступ к любой, очень детальной информации, и бороться с этим нужно защитой персональных данных.

«Данные не защищены, кибермошенники, в данном случае кибертеррористы, ими апеллируют и называют их все человеку. Есть такие тонкости, которые обязательно в каких-то досье отражены, они являются ключевым заходом», — цитирует Захарову НСН.

Данные об имени и месте проживания – это база, которую люди с легкостью предоставляют при общении по телефону. Но иногда речь идет и о более детальных предметах, которые становятся поводом мошенников начать «обрабатывать» человека. Это могут прозвучавшие в разговоре имена, название компаний, в которых человек работает и так далее.

Поэтому именно отсутствие защиты персональных данных на всех уровнях – базовых и детальных – предоставляет мошенникам возможность обмануть человека, а в итоге в разы повышает количество киберпреступлений.

«Поэтому говорить надо, в первую очередь, не просто о безопасности, а о сохранности данных», — подчеркнула представитель дипведомства.

Напомним, в МВД сообщали, что 90% всех киберпреступлений совершаются из украинских кол-центров с использованием технологий НАТО. При этом по данным Генпрокуратуры, киберпреступления, в том числе телефонные и онлайн-мошенничества, составили треть всех преступлений, которые были зарегистрированы в России.

Ранее в России призвали помогать жертвам киберпреступлений за счет Украины.

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