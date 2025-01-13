Сбербанк обнаружил «университет» для подготовки кибермошенников

Выявлена работа «университета» по подготовке мошенников, включая хакеров для атак на российские компании. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые «университеты». «Сбер» вскрыл работу одного такого учреждения», — сказал Кузнецов, отметив, что оно работает онлайн и регулярно набирает «слушателей» в даркнете.

Топ-менеджер рассказал, что у этого «университета» есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения составляет семь недель.

По его словам, обучение там прошли 10 тыс. человек, а всего хотели обучиться — 20 тыс.

Зампред правления банка подчеркнул, что в индустрии мошенничества не нужно никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарем. Задача обзвонщика — работа по шаблонным скриптам, ключевой навык — умение втираться в доверие.

В данный момент обзвонщиков все чаще набирают со знанием восточноевропейских и западноевропейских языков, а также стран Балтии, добавил он.

13 января в МВД рассказали, что мошенники активно используют торговые площадки в интернете для хищения денег у граждан. Злоумышленники под предлогом проведения безопасной сделки направляют через мессенджеры фишинговые ссылки, после чего, получив информацию о банковской карте потерпевшего, снимают деньги с его счета, рассказали в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о дипфейк-атаках на сайтах знакомств.