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В Госдуме предложили выплачивать премии россиянам, перехитрившим мошенников

В Госдуме призвали МВД платить россиянам по 100 тыс. рублей за обман мошенников
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Depositphotos

Россиянам нужно выплачивать премии, если они сумели обхитрить телефонных мошенников. Такое предложение депутаты Госдумы направили главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

В обращении к министру парламентарии назвали крайне полезной помощь жителей России в борьбе с мошенниками. При этом, по их мнению, проблемой является нехватка мотивации у граждан помогать правоохранителям в этой работе. Чтобы сподвигнуть россиян активнее бороться с преступниками, депутаты призвали награждать премией в 100 тыс. рублей за любую информацию, которая помогла бы полиции задержать их.

В том числе такая мера помогла бы снизить количество случаев, когда за вознаграждение жертвы мошенников идут на разные диверсии – к примеру, поджоги организаций, говорится в документе.

В качестве успешного примера обмана мошенников депутаты привели недавний случай с жителем Камчатки. Напомним, мужчина, притворившись, что согласен с поручением поджечь машину полицейских, выманил за это у злоумышленников 70 тыс. рублей в качестве аванса, а затем перестал выходить на связь.

Ранее юрист объяснил, будут ли россиян наказывать за обман мошенников.

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