В Госдуме предложили выплачивать премии россиянам, перехитрившим мошенников

Россиянам нужно выплачивать премии, если они сумели обхитрить телефонных мошенников. Такое предложение депутаты Госдумы направили главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.
В обращении к министру парламентарии назвали крайне полезной помощь жителей России в борьбе с мошенниками. При этом, по их мнению, проблемой является нехватка мотивации у граждан помогать правоохранителям в этой работе. Чтобы сподвигнуть россиян активнее бороться с преступниками, депутаты призвали награждать премией в 100 тыс. рублей за любую информацию, которая помогла бы полиции задержать их.
В том числе такая мера помогла бы снизить количество случаев, когда за вознаграждение жертвы мошенников идут на разные диверсии – к примеру, поджоги организаций, говорится в документе.
В качестве успешного примера обмана мошенников депутаты привели недавний случай с жителем Камчатки. Напомним, мужчина, притворившись, что согласен с поручением поджечь машину полицейских, выманил за это у злоумышленников 70 тыс. рублей в качестве аванса, а затем перестал выходить на связь.
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