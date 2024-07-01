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Задержан тренер молодежной сборной РФ по делу о терроризме

Тренер молодежной сборной РФ Исматзода задержан по делу о терроризме

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду, передает РБК.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — заявили в Федерации спортивной борьбы России.

Алишери Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта высшей категории.

В мае на первенстве Европы для юношей младше 15 лет борец Муса Сантиков, который тренировался под руководством Исматзоды, завоевал золотую медаль.

22 октября 2023 года российский боец смешанного стиля (MMA) Ильяс Якубов был задержан по обвинению в публичном оправдании терроризма.

Причиной для задержания стали видеозаписи, которые он выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В феврале 2022 года Якубов одолел Романа Карасева на турнире MMA Серия-49.

Ранее глава МВД Франции обвинил Карима Бензема в том, что он не говорит о терроре исламистов.

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