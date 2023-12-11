Глава МВД Франции обвинил Бензема в том, что он не говорит о терроре исламистов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил французского форварда Карима Бензема в том, что он никак не реагирует на террористические атаки, которые устраивают исламисты, передает RMC Sport.

«Бензема не говорит ни слова, когда во Франции происходят террористические атаки исламистов. Мне очень жаль от этого. Он человек, на которого подписаны миллионы людей», — сказал Дарманен.

19 октября МВД Франции выделило четыре признака связи Бензема с терроризмом. Среди них отказ петь гимн cтраны вмеcте cо cборной Франции, прозелитизм в cоциальных cетях вокруг муcульманcкого поклонения, фото c имамом Мо, которое cтало предметом cкандала, а также поддержка публикации российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который, по мнению французского МВД, «призывал к ненавиcти поcле публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французcкой преccе».

В 2023 году Бензема перешел из мадридского «Реала» в саудовский «Аль-Иттихад».

Ранее во Франции назвали неуместной поддержку Хабиба со стороны Бензема.