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Главу минздрава Камчатки уволили после скандала в онкодиспансере

Главу минздрава Камчатки сняли с поста после вспышки гепатита в онкодиспансере
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соцсети Александра Гашкова

Главу минздрава Камчатского края Александра Гашкова отправили в отставку после скандала в местном онкологическом диспансере, среди пациентов которого была выявлена вспышка гепатита. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал он.

В регионе проводится эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитами. 18 января сообщалось, что не менее 36 пациентов краевого онкодиспансера заразились вирусными гепатитами B и C в острой форме из-за нарушения санитарно-гигиенических норм в медицинском учреждении. По предварительной информации, заражение происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете компьютерной томографии онкодиспансера.

Петропавловск-Камчатский городской суд постановил закрыть этот кабинет на месяц.

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