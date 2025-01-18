На Камчатке десятки пациентов онкодиспансера заразились гепатитом B и С

Не менее 36 пациентов онкодиспансера заразились вирусными гепатитами B и C в острой форме из-за нарушения санитарно-гигиенических норм в медицинском учреждении. Об этом сообщил ТАСС руководитель минздрава Камчатского края Александр Гашков.

«У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», — сообщил Гашков.

Перед этим Петропавловск-Камчатский городской суд постановил закрыть кабинет компьютерной томографии в онкодиспансере на месяц по итогам расследования причин возникновения очага острого гепатита С и острого гепатита B.

Острый гепатит В полностью излечивается в 95% случаев, лечение занимает от месяца до полугода. Острый гепатит С также излечим, однако существенно чаще переходит в хроническую форму (когда болезнь длится более полугода). Болезнь может привести к циррозу и раку печени.

Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун поясняла, что гепатит чаще всего протекает в скрытой форме, при которой на заболевание будут указывать лишь косвенные признаки. По ее словам, лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодической тошноты.

Ранее было раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита.