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На Украине спрогнозировали резкое снижение числа первоклассников

Замминистра Кузьмичева: на Украине число первоклассников сократится на 30%
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На Украине число первоклассников сократится на 30% к 2029 году в результате снижения рождаемости. Об этом заявила заместитель министра образования и науки страны Галина Кузьмичева, пишет издание «Укринформ».

«К 2029 году в первый класс пойдут еще на 30% меньше деток, чем сейчас учатся в первом классе», — отметила она, опираясь на «статистику рождаемости последних лет».

В конце ноября 2024 года заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала «Новости.Live» сообщила, что украинцы могут полностью исчезнуть через 180 лет даже без учета миграции и военных потерь.

В октябре региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек. Значительная часть этих людей покинула страну.

Кроме того, издание «Страна.ua» писало, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек.

Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.

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