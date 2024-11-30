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Заслуженный врач Украины предрекла полное вымирание украинцев

Врач Богомолец: украинцы полностью вымрут через 180 лет без учета военных потерь

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Валентин Огиренко/Reuters

Украинцам грозит полное вымирание через 180 лет даже без учета миграции и военных потерь. Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала «Новости.Live».

«У нас идет бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости. <...> Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев, <...> только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет», — сказала она.

В конце октября региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну, уточнила она. По словам Бауэр, население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек. Как пишет издание, на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский хочет сократить население ради интеграции в ЕС.

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