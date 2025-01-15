Президент Украины Владимир Зеленский выполняет требования Запада по сокращению населения своей страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«(Зеленский. — «Газета.Ru») пытается срочно довыполнить то, на что его подписали «союзники» — создать условия для сокращения населения Украины до 20 млн человек», — отметил нардеп.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский провоцирует удары по энергетической инфраструктуре страны, грозится «собрать грязную бомбу», чтобы Украину покинуло как можно больше людей.

В октябре прошлого года региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек. Значительная часть этих людей покинула страну, добавила она.

Кроме того, издание «Страна.ua» сообщало, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек.

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