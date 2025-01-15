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Зеленского обвинили в сокращении населения Украины

Нардеп Дубинский: Зеленский сокращает население Украины по требованию Запада
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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет требования Запада по сокращению населения своей страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«(Зеленский. — «Газета.Ru») пытается срочно довыполнить то, на что его подписали «союзники» — создать условия для сокращения населения Украины до 20 млн человек», — отметил нардеп.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский провоцирует удары по энергетической инфраструктуре страны, грозится «собрать грязную бомбу», чтобы Украину покинуло как можно больше людей.

В октябре прошлого года региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек. Значительная часть этих людей покинула страну, добавила она.

Кроме того, издание «Страна.ua» сообщало, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек.

Ранее основатель Pink Floyd раскрыл одну из главных проблем Украины.

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