В ООН сообщили о сокращении населения Украины на 10 млн человек

Население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек. Об этом сообщила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда Организации Объединенных Наций (ООН) в области народонаселения Флоренс Бауэр, слова которой передает РИА Новости.

«С 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну, не считая прямых жертв войны с РФ. Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает», — заявила Бауэр.

2 октября издание «Страна.ua» сообщило, что к 2051 году население Украины может сократиться с 42 млн человек на момент перед началом конфликта до 25,2 млн. Таким образом, за 29 лет прогнозируется снижение численности населения государства на 17 млн человек. Как пишет издание, на подконтрольной Украине территории население составляет 31,1 млн.

В конце августа украинский экономист Алексей Кущ заявил, что за 75 лет население Украины может сократиться до 10 млн человек.

Ранее социолог рассказал о планах заселить Украину африканцами.