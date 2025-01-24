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Свадьбу двух детей на юге России осудили в ФНКА цыган

LIFE: в ФНКА цыган осудили свадьбу детей на юге России
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Pixabay

Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) российских цыган Степан Деметер назвал неправильными ранние браки детей кочевого народа. Об этом сообщает LIFE.

В беседе с изданием Деметер отметил, что ранние свадьбы одобряют не все цыгане. Он пояснил, что такая практика есть у двух этнических групп: влахи и калдерари. По словам вице-президента, кочевой народ взял такую традицию из русской культуры — дворяне отдавали дочерей замуж в 13-14 лет.

Деметер сообщил о планах провести видеоконференцию с этнической группой из Астрахани и объяснить, что такие союзы вызывают негатив и считаются неправильными. По его словам, необходимо сдвигать возраст вступления в брак среди цыган к 16 годам.

До этого полиция не нашла нарушений в свадьбе детей в Астрахани. Ритуал бракосочетания 8-летнего мальчика и 13-летней девочки носил символический характер и не являлся официальной регистрацией.

Ранее в Госдуме отреагировали на свадьбу с восьмилетним ребенком в России.

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