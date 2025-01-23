В Госдуме отреагировали на свадьбу с восьмилетним ребенком в России

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала привлечь к ответственности родителей за свадьбу с участием восьмилетнего мальчика в Астрахани. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Известно, что в свадьбе участвовали дети из цыганской общины — 8-летний мальчик и 13-летняя девочка.

«Это национальная традиция, когда создаются семьи из малолетних детей, тем самым дети лишаются детства. Дети лишаются возможности получить образование. Эти самые дети, становясь взрослыми, одновременно являются гражданами РФ, должны жить по нашим российским законам», — сказала Останина.

Она отметила, что родителей этих детей нужно обязательно наказать. По словам Останиной, за подобное обращение с детьми в семье любой другой национальности последовало бы наказание, поэтому данный случай не должен стать исключением.

Недавно в Тверской области полицейские и росгвардейцы посетили места, где проживают цыгане. Поводом для рейдов стала кража денег у жительницы Твери.

Ранее сообщалось, что в Челябинске цыгана подозревают в похищении 1,5 млн рублей у матери участника СВО.