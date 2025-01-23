Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на свадьбу с восьмилетним ребенком в России

Депутат Останина призвала наказать родителей за свадьбу восьмилетнего мальчика
close
Depositphotos

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала привлечь к ответственности родителей за свадьбу с участием восьмилетнего мальчика в Астрахани. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Известно, что в свадьбе участвовали дети из цыганской общины — 8-летний мальчик и 13-летняя девочка.

«Это национальная традиция, когда создаются семьи из малолетних детей, тем самым дети лишаются детства. Дети лишаются возможности получить образование. Эти самые дети, становясь взрослыми, одновременно являются гражданами РФ, должны жить по нашим российским законам», — сказала Останина.

Она отметила, что родителей этих детей нужно обязательно наказать. По словам Останиной, за подобное обращение с детьми в семье любой другой национальности последовало бы наказание, поэтому данный случай не должен стать исключением.

Недавно в Тверской области полицейские и росгвардейцы посетили места, где проживают цыгане. Поводом для рейдов стала кража денег у жительницы Твери.

Ранее сообщалось, что в Челябинске цыгана подозревают в похищении 1,5 млн рублей у матери участника СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами