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Полиция не нашла нарушений в свадьбе детей в Астрахани

МВД Астрахани: свадьба восьмилетнего мальчика в Астрахани была символической
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Global Look Press

Правоохранители провели проверку «свадьбы» 8-летнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани и установили, что ритуал носил символический характер и не был официальной регистрацией брака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

«Свадебный ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака. Несовершеннолетние проживают раздельно друг от друга со своими семьями и официально оформят отношения только после достижения установленного законодательством возраста», — отметили в МВД.

В ведомстве также добавили, что противоправных деяний в отношении несовершеннолетних не совершалось. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с законными представителями несовершеннолетних.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала привлечь к ответственности родителей за свадьбу с участием детей. Как стало известно из видеозаписи со свадьбы, в ритуале участвовали дети из цыганской общины — 8-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Ранее в Госдуме отреагировали на свадьбу с восьмилетним ребенком в России.

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