В Минприроды оценили сроки расчета ущерба природе от разлива мазута в Черном море

Росприроднадзор планирует в течение примерно трех месяцев рассчитать ущерб, нанесенный природе в результате разлива мазута. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

Глава ведомства подчеркнул, что после подсчета ущерба итоговый счет будет выставлен в суде виновникам загрязнения.

Козлов добавил, что, по предварительным данным, рабочим предстоит восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани. При этом в рамках работ будет задействовано около 840 тысяч кубометров песка, что в четыре раза больше, чем было вывезено.

«Окончательные цифры площади восстановления можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута и он будет убран с побережья», — сказал министр.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее на Кубани оценили потребность в расширении числа ликвидаторов разлива мазута.