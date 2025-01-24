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В Севастополе ввели режим ЧС федерального характера

Власти Севастополя ввели режим ЧС федерального характера из-за крушения танкеров
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Alexey Pavlishak/Reuters

Режим ЧС федерального характера введен в Севастополе в связи с крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В чрезвычайном ведомстве пояснили, что 24 января состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие прошло под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

«По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева, Правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что данная мера позволит привлечь дополнительные силы и средства. Кроме того, режим ЧС позволит оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда Правительства РФ.

В МЧС подчеркнули, что в настоящее время в Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на береговой линии.

Накануне глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

Ранее был назван район Кубани, где завершили очистку берега Азовского моря от мазута.

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