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Путин заявил, что резкие колебания цен на нефть вредят и России, и США

Путин: для РФ и США вредны и слишком высокие, и слишком низкие цены на нефть
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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о вреде низких цен на нефть для экономики как России, так и США. Своим мнением он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Путина, снижение цен на нефтепродукты подрывает инвестиционный потенциал энергетического сектора обеих стран. Он подчеркнул наличие общих интересов между Россией и новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом, особенно в энергетической сфере.

Президент также отметил, что как чрезмерно высокие, так и чрезмерно низкие цены на нефть оказывают негативное воздействие: высокие цены стимулируют внутреннее производство, но снижают конкурентоспособность конечной продукции, а низкие цены, в свою очередь, делают нерентабельными инвестиции в энергетический сектор.

Путин указал, что Россия и США являются не только крупнейшими производителями, но и крупнейшими потребителями энергоносителей, что делает их экономически взаимозависимыми в данной сфере.

До этого российский лидер заявил, что РФ и США есть о чем поговорить по теме энергетики.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам с США по Украине.

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