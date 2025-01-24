Путин: России и США есть о чем поговорить по теме энергетики

Президент России Владимир Путин заявил во время посещения МГУ, что РФ и США есть о чем поговорить по теме энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что общей характеристикой для российской и американской экономик является то, что они не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но и их крупнейшие потребители.

«А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики слишком высокие цены – плохо. Потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны», — сказал российский лидер.

По словам Путина, слишком низкие цены – это тоже плохо, поскольку они подрывают инвестиционные возможности энергетических компаний. Он отметил, что существуют и иные аспекты в области энергетики, которые могут быть интересны как для России, так и для Соединенных Штатов Америки.

23 января президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад оказывать давление на Россию, отметив, что мир возможен благодаря силе.

Кроме того, он отметил, что энергоресурсы, в частности нефть, играют ключевую роль в достижении мира и обеспечения реальной безопасности. Он подчеркнул, что Европе необходимо активнее сотрудничать с США и другими партнерами, вместо того чтобы вести взаимодействие с Россией в области энергетики. Это, по его мнению, укрепит позиции как Украины, так и всей Европы.

Ранее Трамп получил предупреждение после угроз в адрес России.