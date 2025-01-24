Число занятых граждан в России составляет порядка 75 млн

В России наблюдается низкий уровень безработицы, при этом число занятых россиян составляет около 75 млн человек. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводят на сайте Совфеда.

«Сегодня в стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. При этом также мы имеем достаточно высокие показатели вовлечения, занятости наших граждан — порядка 75 миллионов человек», — сказал он.

Министр сообщил о формировании прогноза рынка труда в России до 2030 года. В опросе приняли участие порядка 260 тысяч работодателей страны. Таким образом выяснилось, что дополнительная потребность в кадрах к 2030 году может составить 3,1 млн человек по отношению к показателям 2022 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.

Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России.