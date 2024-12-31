Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста

Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой безработицей
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованному перечню поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, модель также должна поддерживать инфляцию на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года.

Глава РФ также поручил Счетной палате провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах и по его итогам направить рекомендации в правительство Российской Федерации для планирования работы над новыми национальными проектами.

23 декабря Путин в ходе совещания по экономическим вопросам назвал сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию системными задачами властей.

Ранее Набиуллина рассказала о пожеланиях на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами