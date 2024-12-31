Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста

Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой безработицей

Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованному перечню поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, модель также должна поддерживать инфляцию на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года.

Глава РФ также поручил Счетной палате провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах и по его итогам направить рекомендации в правительство Российской Федерации для планирования работы над новыми национальными проектами.

23 декабря Путин в ходе совещания по экономическим вопросам назвал сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию системными задачами властей.

Ранее Набиуллина рассказала о пожеланиях на 2025 год.