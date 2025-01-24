Ya62.ru: цыганский барон не проживал в доме, разрушенном дроном ВСУ под Рязанью

В доме, разрушенном дроном ВСУ в Рязанской области, жил не цыганский барон с 12 детьми. Об этом сообщает местное издание Ya62.ru со ссылкой на пресс-службу рязанской мэрии.

«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — уточнили в администрации города.

О том, что в селе Дядьково, которое располагается недалеко от столицы региона, один из дронов ВСУ прилетел в дом цыганского барона, сообщал Telegram-канал Mash.

В посте говорилось, что когда обломки прилетели в дом барона, там была его семья, в том числе 12 детей. По словам мужчины, он успел вывести из жилья своих родных до того, как начался пожар. Всего он эвакуировал 18 человек, сейчас все они расположились у родственников.

В ночь на 24 января в Ростовской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ.

Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы на севере российского субъекта. Их сбили в Тарасовском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Ранее в Рязанской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся частный жилой дом.