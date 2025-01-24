В Рязанской области ВСУ атаковали дом цыганского барона, где были 12 детей

В селе Дядьково Рязанской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дом цыганского барона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, когда обломки прилетели в дом барона, там была его семья, в том числе 12 детей. По словам мужчины, он успел вывести из жилья своих родных до того, как начался пожар. Всего он эвакуировал 18 человек, сейчас все они расположились у родственников.

В ночь на 24 января в Ростовской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ.

Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы на севере российского субъекта. Их сбили в Тарасовском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о попытке ВСУ нанести удар по региону с помощью дрона. По его словам, российские средства ПВО успешно нейтрализовали беспилотник и тем самым предотвратили атаку. Никакой информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее в Рязанской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся частный жилой дом.