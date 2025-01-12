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В историческом районе Петербурга из-за пожара эвакуировали десятки человек

В центре Петербурга при пожаре в 4-комнатной квартире пострадала женщина

В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом районе города. Об этом сообщает управление МЧС по городу в Telegram-канале.

Там рассказали, что о возгорании в доме 36-38 на улице Марата стало известно в 12:24. Пожар начался на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, огонь охватил 50 кв. м четырехкомнатной квартиры.

В МЧС уточнили, что жители были оперативно эвакуированы, а пожарные смогли потушить пламя меньше, чем за 60 минут. Причину пожара выяснят дознаватели ведомства.

Как узнало РИА Новости, в результате инцидента пострадала женщина, а задымленные квартиры покинули 37 жителей дома.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Ранее появилось фото пожара в Лос-Анджелесе с орбиты.

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