Старейший универмаг Петербурга эвакуировали из-за пожара

Из старейшего универмага Санкт-Петербурга ДЛТ (Дома ленинградской торговли) эвакуировали посетителей и сотрудников, после того как в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает 78.ru.

В МЧС заявили, что в подсобном помещении на седьмом этаже здания произошло короткое замыкание. Огонь охватил 1 кв. м. Спасатели потушили его к 16:36.

Днем в историческом районе Петербурга из-за пожара эвакуировали десятки человек. Возгорание произошло в доме 36-38 на улице Марата около 12:24. Пожар начался на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, огонь охватил 50 кв. м четырехкомнатной квартиры. Из задымленных квартир были оперативно эвакуированы 37 жителей, а пожарные смогли потушить пламя меньше, чем за 60 минут. В результате инцидента пострадала женщина. Причину пожара выясняют дознаватели ведомства.

Ранее зебре по имени Рон удалось спастись при пожаре в белгородском зоопарке.