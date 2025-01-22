В Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за искрящейся розетки

В Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за угрозы пожара

Около 100 детей вывели из детского сада в Василеостровском районе Санкт-Петербурга из-за угрозы пожара. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Уточняется, что причиной стала розетка, из которой посыпались искры и повалил дым.

По данным издания, задымление произошло 22 января около 11 утра. Воспитанников дошкольного учреждения эвакуировали сотрудники Росгвардии и МЧС.

По завершении эвакуации спасатели приступили к поиску причин задымления. В это время Росгвардия оцепила здание. Вскоре специалисты сообщили, что угроза пожара миновала. Никто не пострадал.

Накануне в центре Петербурга загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на проспекте Римского-Корсакова. Случайные прохожие заметили густой дым, валивший из помещения, а также языки пламени.

Предварительно, хозяйке квартиры помогли выбраться из опасной зоны — помещение было сильно задымлено. Информации о причинах пожара не поступало.

Ранее в Москве сотрудники МЧС при пожаре спасли пять человек.