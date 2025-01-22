Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за искрящейся розетки

В Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за угрозы пожара
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Около 100 детей вывели из детского сада в Василеостровском районе Санкт-Петербурга из-за угрозы пожара. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Уточняется, что причиной стала розетка, из которой посыпались искры и повалил дым.

По данным издания, задымление произошло 22 января около 11 утра. Воспитанников дошкольного учреждения эвакуировали сотрудники Росгвардии и МЧС.

По завершении эвакуации спасатели приступили к поиску причин задымления. В это время Росгвардия оцепила здание. Вскоре специалисты сообщили, что угроза пожара миновала. Никто не пострадал.

Накануне в центре Петербурга загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на проспекте Римского-Корсакова. Случайные прохожие заметили густой дым, валивший из помещения, а также языки пламени.

Предварительно, хозяйке квартиры помогли выбраться из опасной зоны — помещение было сильно задымлено. Информации о причинах пожара не поступало.

Ранее в Москве сотрудники МЧС при пожаре спасли пять человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами