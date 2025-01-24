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В Бурятии удовлетворили иск о восстановлении в должности уволенного замминистра

Суд восстановил в должности замминистра сельского хозяйства Бурятии Цыренжапова
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Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ удовлетворил иск о восстановлении в должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булата Цыренжапова, уволенного в декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд рассмотрел гражданское дело о признании увольнения Цыренжапова незаконным.

«Исковые требования Цыренжапова удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу», — сообщили в суде.

26 декабря прошлого года стало известно о задержании министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. В его доме прошли обыски, а незадолго до этого двое заместителей чиновника — Евгений Цыбиков и Булат Цыренжапов — были отправлены в отставку. Позднее суд отправил Дареева в СИЗО на два месяца. В Telegram-канале прокуратуры республики сообщили, что министр обвиняется по статье о превышении должностных полномочий лицом из корыстной и иной личной заинтересованности.

Ранее силовики задержали бывшего министра ЖКХ Свердловской области Смирнова.

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