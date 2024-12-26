В Бурятии задержали министра сельского хозяйства

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра сельского хозяйства Республики Бурятия Галсана Дареева. Об этом сообщил Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии».

По информации журналистов, 26 декабря у чиновника прошли обыски. Ожидается, что 27 декабря состоится слушание в суде, в ходе которого Дарееву изберут меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

Авторы публикации обратили внимание, что не так давно двое заместителей чиновника — Евгений Цыбиков и Булат Цыренжапов — были отправлены в отставку.

«Сам <...> Дареев был в продолжительном отпуске», — уточнили они.

При этом, в чем конкретно обвиняют главу регионального министерства сельского хозяйства, в материале не уточняется. Известно только, что его подозревают в превышении должностных полномочий в корыстных целях.

До этого в подмосковной Балашихе задержали депутата городского совета, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова. Против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее бывший чиновник министерства обороны РФ стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.