Ученый объяснил природу необычной темной вспышки на Солнце

Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» объяснил природу необычной черной вспышки на Солнце. По его словам, плазма, которая исходит от солнечной поверхности — это ядра водорода.

«То есть это уже ионизированный водород, но встречаются и неионизированные — нейтральные атомы, которые поглощают солнечные фотоны. И Солнце покрывается черным облаком, сквозь которое приходится светить. Это как тучи, которое небо закрывают», — объяснил ученый.

Он добавил, что Солнце чернеет, поскольку не пропускает видимые фотоны. Это явление, по его словам, действительно очень редкое.

В среду на Солнце наблюдался выброс необычной черной структуры. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали это редким, красивым и жутковатым явлением. При этом, по словам ученых, ничего удивительного в этом нет.

Ранее сообщалось, что магнитная буря обрушится на Землю 24 января.